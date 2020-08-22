Самый большой флаг Украины подняли в Киеве. Фото и видео

В Киеве накануне Дня государственного флага развернули самый большой украинский флаг в стране.

Об этом в Telegram 22 августа сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Отмечается, что размер полотнища – 16 на 24 метра (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Telegram / Виталий Кличко

kiev.klichko.org

По словам мэра, флаг можно будет увидеть и ночью "практически с любой точки города".

Участники церемонии. Скриншот

Мемориал открыли на печерских холмах. Как сказано на сайте мэра столицы, вместе с Кличко на торжественной церемонии выступили Герой Украины, генерал-майор Вооруженных сил, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордейчук, общественный деятель, украинский экстремальный путешественник Николай Подрезан, известная украинская актриса театра и кино Лариса Руснак.

Виталий Кличко. Скриншот

Мэр столицы на праздничном событии. Скриншот

Почетными гостями стали ветераны АТО, общественные деятели, представители дипломатического корпуса, известные украинские спорстмены и культурные деятели, политики и представители бизнеса.

"Для меня сегодня действительно волнующее событие. Много времени и много усилий нужно было, чтобы воплотить этот проект. Чтобы над столицей Украины развевался наш государственный флаг.

Да, не все было просто. Но этот день настал! Мы поднимаем высокий и самый большой флаг Украины – один из главных символов государства", – сказал Кличко.

Украинские военные. Скриншот

Мэр отметил, что сегодня украинский флаг – это и оберег, с которым идут в бой защитники Украины, отстаивая независимость и свободу страны. С украинским флагом украинцы выходили и на Майдан в борьбе за демократию и европейское будущее.

Он сказал, что на печерских холмах, на церемонии открытия присутствовали люди, которые знают цену национальному флагу и которые прославляли и прославляют Украину.

Трансляция события. Скриншот

Государственный гимн во время поднятия флага исполнила известная украинская крымско-татарская певица, победительница "Евровидения-2016" Джамала.

Самый большой в стране флаг. Скриншот

Флаг поднесли украинские защитники. Скриншот

В Киеве подняли самый большой флаг Украины. Скриншот

Скриншот трансляции

Самый большой в стране флаг. Скриншот

"Каждый раз, когда я выходил на ринг, в какой бы стране ни происходил бой, я видел вокруг ринга тысячи украинских флагов. Зал был сине-желтый. Всегда были украинцы с нашими знаменами! Это вдохновляло меня и придавало сил. Помогало побеждать. И это всегда была наша общая победа, ибо я был и есть частью, представителем своей страны – под ее флагом", – добавил Кличко.

Трансляция события:

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