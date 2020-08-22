Самый большой флаг Украины подняли в Киеве. Фото и видео

В Киеве накануне Дня государственного флага развернули самый большой украинский прапор в стране.
Об этом в Telegram 22 августа сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Отмечается, что размер полотнища – 16 на 24 метра.
Участники церемонии. Скриншот
Виталий Кличко. Скриншот
Мэр столицы на праздничном событии. Скриншот
Украинские военные. Скриншот
Трансляция события. Скриншот
Самый большой в стране флаг. Скриншот
Флаг поднесли украинские защитники. Скриншот
В Киеве подняли самый большой флаг Украины. Скриншот
Скриншот трансляции
Трансляция события:
Дополняется...
Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко 17 августа, посетил стройплощадку, где начали устанавливать флагшток для самого высокого и главного флага Украины, и показал процесс на видео.
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