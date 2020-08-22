Самый большой флаг Украины подняли в Киеве. Фото и видео

В Киеве накануне Дня государственного флага развернули самый большой украинский прапор в стране.

Об этом в Telegram 22 августа сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Отмечается, что размер полотнища – 16 на 24 метра.

Участники церемонии. Скриншот

Виталий Кличко. Скриншот

Мэр столицы на праздничном событии. Скриншот

Украинские военные. Скриншот

Трансляция события. Скриншот

Самый большой в стране флаг. Скриншот

Флаг поднесли украинские защитники. Скриншот

В Киеве подняли самый большой флаг Украины. Скриншот

Скриншот трансляции

Трансляция события:

Дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко 17 августа, посетил стройплощадку, где начали устанавливать флагшток для самого высокого и главного флага Украины, и показал процесс на видео.

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