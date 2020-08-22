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Самый большой флаг Украины подняли в Киеве. Фото и видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Жизнь столицы
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Самый большой флаг Украины подняли в Киеве. Фото и видео

В Киеве накануне Дня государственного флага развернули самый большой украинский прапор в стране.

Об этом в Telegram 22 августа сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Отмечается, что размер полотнища – 16 на 24 метра.

Участники церемонии.

Участники церемонии. Скриншот

Виталий Кличко.

Виталий Кличко. Скриншот

Мэр столицы на праздничном событии.

Мэр столицы на праздничном событии. Скриншот

Украинские военные.

Украинские военные. Скриншот

Трансляция события.

Трансляция события. Скриншот

Самый большой в стране флаг.

Самый большой в стране флаг. Скриншот

Флаг поднесли украинские защитники.

Флаг поднесли украинские защитники. Скриншот

В Киеве подняли самый большой флаг Украины.

В Киеве подняли самый большой флаг Украины. Скриншот

Скриншот трансляции

Скриншот трансляции

Трансляция события:

Дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко 17 августа, посетил стройплощадку, где начали устанавливать флагшток для самого высокого и главного флага Украины, и показал процесс на видео.

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