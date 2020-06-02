В Киеве под стены Кабинета министров Украины во вторник, 2 июня, вышли представители ресторанного бизнеса с акцией протеста.

Они потребовали открыть в рамках ослабления карантина залы таких заведений, а не только летние площадки. Об этом узнал журналист OBOZREVATEL Вячеслав Буткалюк, который побывал на месте события (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Глава Украинской ресторанной ассоциации Сергей Трахачев рассказал, что перед акцией рестораторы участвовали в работе консультационных групп, но к согласию не пришли. Они надеются, что в Кабмине уже 3 июня рассмотрят соответствующее обращение и позволят открыть залы заведений, а не только летние площадки.

В Киеве под стенами Кабмина рестораторы устроили протесты

По мнению участников акции, рестораны во время пандемии коронавируса более безопасны, чем метро, ТРЦ, магазины или спортивные залы. Они уверяют, что это требование не собственников, а потребность персонала, в частности, официантов, поваров, администраторов, оставшихся без работы.

В Киеве под стенами Кабмина рестораторы устроили протесты

В Киеве под стенами Кабмина рестораторы устроили протесты

В Киеве под стенами Кабмина рестораторы устроили протесты

В Киеве под стенами Кабмина рестораторы устроили протесты

В Киеве под стенами Кабмина рестораторы устроили протесты

Так, на плакатах представителей ресторанного бизнеса были надписи "Думайте! Откройте!", "Открой рестораны", "Вы сделали нас безработными", "Миллион безработных". Участники акции также гремели металлической посудой, например, кастрюлями, в знак протеста.

В Киеве под стенами Кабмина рестораторы устроили протесты

В Киеве под стенами Кабмина рестораторы устроили протесты

В Киеве под стенами Кабмина рестораторы устроили протесты

В Киеве под стенами Кабмина рестораторы устроили протесты

В Киеве под стенами Кабмина рестораторы устроили протесты

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая в Киеве инвесторы банка "Аркада" устроили пикет и бессрочную акцию протеста, требуя от органов власти ответа на остановку строительства жилых комплексов "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах".

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