В Киеве под посольством России устроили "сюрприз" Путину: опубликованы фото

В Киеве возле посольства России в Украине 28 октября активисты провели 40-вую акцию Where is Ervin, посвященную пропавшим без вести в Крыму во время оккупации полуострова РФ.

Об этом сообщили на странице "Крым.Реалии" в Telegram. В сети обнародовали соответственные снимки (чтобы посмотреть, доскролльте до концы страницы).

"Активисты показали перфоманс "TetrisChallenge: Игра Путина" с жертвами насильственных исчезновений в оккупированном РФ Крыму", – говориться в посте.

В Киеве под посольством России устроили "сюрприз" Путину Telegram/Крым.Реалии

Люди символически разложили на земле фигурки солдатов, балаклаву, наручники, оружие и военную технику.

В Киеве возле посольства России в Украине активисты провели акцию Where is Ervin Telegram/Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве под посольством Российской Федерации в Украине в понедельник, 7 октября, активисты пришли "поздравить" президента РФ Путина с Днем рождения.

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