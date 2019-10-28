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28 октября • обновлено в 13:49
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В Киеве под посольством России устроили "сюрприз" Путину: опубликованы фото

2.2т Читать материал на украинском

В Киеве возле посольства России в Украине 28 октября активисты провели 40-вую акцию Where is Ervin, посвященную пропавшим без вести в Крыму во время оккупации полуострова РФ.

Об этом сообщили на странице "Крым.Реалии" в Telegram. В сети обнародовали соответственные снимки (чтобы посмотреть, доскролльте до концы страницы).

"Активисты показали перфоманс "TetrisChallenge: Игра Путина" с жертвами насильственных исчезновений в оккупированном РФ Крыму", – говориться в посте.

В Киеве под посольством России устроили "сюрприз" Путину

В Киеве под посольством России устроили "сюрприз" Путину

Telegram/Крым.Реалии

Люди символически разложили на земле фигурки солдатов, балаклаву, наручники, оружие и военную технику.

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В Киеве возле посольства России в Украине активисты провели акцию Where is Ervin

В Киеве возле посольства России в Украине активисты провели акцию Where is Ervin

Telegram/Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве под посольством Российской Федерации в Украине в понедельник, 7 октября, активисты пришли "поздравить" президента РФ Путина с Днем рождения.

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Персона
Владимир Путин
Место
Украина Киев
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Прикольная работенка у активистов! Это вам не на производстве или в учреждении вкалывать
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2
0
семенов Александр
семенов Александр
рагулье креативит
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Надеюсь, Путин в панике?
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2
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