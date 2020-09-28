Под поездом метро в Киеве погиб человек
В Киеве в понедельник вечером, 28 сентября, человек попал под поезд метро на "зеленой" ветке.
Как уточнила пресс-служба "Киевского метрополитена" в Facebook, случай был летальным.
Из-за ЧП движение метрополитена на некоторое время было ограничено. В 21:30 в компании сообщили о возобновлении привычного режима курсирования поездов.
Сперва пресс-служба метрополитена сообщала, что, предварительно, ЧП произошло с "зацепером". Вскоре эту информацию удалили. Возможно, она не нашла подтверждения, однако деталей ЧП пока нет.
Личность погибшего человека устанавливается.
Как писал OBOZREVATEL, 11 сентября из-за звонка о "минировании" было закрыто две станции метро в Киеве – "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого". Данные не подтвердились.