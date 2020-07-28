В Киеве под Почтовой площадью нашли следы легендарной реки, где крестили Киевскую Русь-Украину. Видео

Неподалеку от столичной Почтовой площади более тысячелетия назад протекала легендарная река Почайна, на берегах которой состоялось Крещение Киевской Руси-Украины.

Об этом написала пресс-служба Православной церкви Украины на своей странице в Facebook, разместив впечатляющее видео с места (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Знаете ли вы, что неподалеку от Почтовой площади более тысячелетия назад протекала легендарная, упоминавшаяся в древних летописях река Почайна? Когда-то глубокая и широкая, эта река стала местом, где киевляне приняли веру Христову. 1032 года назад Владимир Великий собрал киевлян на массовое крещение именно на берегах исторической Почайны", – говорится в посте.

В Православной церкви Украины подчеркнули, что именно это событие создало духовную основу единства Руси-Украины как великой державы – части европейской цивилизации.

В то же время отмечается, что время и массовое строительство в течение веков едва не уничтожило реку и частично скрыло ее под землей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ежегодно 28 июля украинцы отмечают День Крещения Киевской Руси-Украины. Это государственный праздник приурочен к годовщине Крещения Руси и был основан указом президента Виктора Ющенко 25 июля 2008 года.