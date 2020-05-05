В Киеве под Минзравом устроили митинг. Эксклюзивные фото и видео

В Киеве под зданием Министерства здравоохранения Украину 5 мая люди вышли на митинг с требованием обеспечения надлежащего лечения орфанных (редких) болезней у граждан.

Об этом сообщил журналист OBOZREVATEL Вячеслав Буткалюк, который побывал на месте происшествия. На митинг пришло немало активистов с манекенами, на которых футболки и плакаты (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На плакатах были такие надписи: "Почему меня лечит ПРГ (Постоянная рабочая группа Минздрава. – Ред.), а не врачи?", "Хотим диалога с Минздравом", "Орфанные больные – приоритет государства", "Решение ПРГ вопреки решению врачей!".

В Киеве под Минзравом устроили митинг

Так, глава общественного союза "Орфанные заболевания Украины" Татьяна Кулеша подчеркнула, что пациентам с орфанными заболеваниями нужны специфические лекарства. Но в этом году, по ее словам, в перечень препаратов, которые закупаются за государственные средства, не внесли именно эти категории.

"У нас есть все скриншоты, публикации, где господин Радуцкий (Глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации. – Ред.), бывший министр госпожа Скалецкая говорили о том, что финансирование орфанных направлений – а их 16 – будет увеличено на 1,3 млрд гривен", – подчеркнула Кулеша.

В то же время активисты усомнились в том, как будут потрачены эти средства. Также они были недовольны тем, что в ПРГ нет врачей. По их словам, таким образом решения ПРГ "не всегда идут на пользу пациентов".

Также митингующие просили, чтобы перечень препаратов, которые закупаются за государственные средства, дополнили в пользу орфанных больных.

В Киеве под Минзравом устроили митинг

В Киеве под Минзравом устроили митинг

В Киеве под Минзравом устроили митинг

К ним вышел нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Сергей Кузьминых и заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова. Последняя назначила встречу с активистами на 7 мая, чтобы услышать все замечания к работе Минзрава. А нардеп заверил, что в комитете также поддержат митингующих.

Шаталова прокомментировала ситуацию с ПРГ и заявила, что все решения рабочих групп базируются на рекомендациях врачей, входящих в экспертный круг.

В то же время активисты сказали, что, если к ним не прислушаются, то они после карантина будут выводить больных митинги.

В Киеве под Минзравом устроили митинг

В Киеве под Минзравом устроили митинг

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая представители малого и среднего бизнеса вышли на митинг под названием #SaveФОП в центре Киева.