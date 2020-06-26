В Киеве под министерством обнаружили экзотическую змею. Видео

В Киеве под министерством обнаружили экзотическую змею

В Киеве, во дворе Министерства образования и науки Украины, заметили экзотическую змею.

Инцидент произошел 25 июня. Видеозапись, сделанная сотрудниками этого ведомства, оказалась в распоряжении издания LB.ua.

По состоянию на 26 июня неизвестно, как животное оказалось на территории министерства. На видео видно, как полосатая змея извивалась на дорожке, двигаясь в сторону кустов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Киеве, возле проспекта Науки, люди заметили лося, который разгуливал по улицам.