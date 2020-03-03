В Киеве, под зданием Конституционного суда Украины, где 3 марта состоится рассмотрение жалобы на закон "Об очистке власти", известный как закон о люстрации, собрались протестующие.

О митинге написало издание "Апостроф". Люди требовали не допустить отмены этого закона (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, заседание суда должно было начаться в 10:00, вопрос о люстрации запланирован первым пунктом в повестке дня. В последний раз жалобу рассматривали 16 января.

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие Апостроф

На фото видно, что под зданием суда собралась группа протестующих с красноречивыми плакатами. Например, на одном из них было написано "Нет – отмене люстрации". В то же время возле учреждения собрали силовиков и спецтехнику.

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие Апостроф

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие Апостроф

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие Апостроф

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие Апостроф

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие Апостроф

Как уточнило издание Zik, под КСУ собралось близко полсотни представителей "Национального корпуса". Глава Киевской организации "Национального корпуса" Сергей Тамарин подчеркнул, что само заседание пройдет в закрытом режиме.

"Мы считаем вообще недопустимым пересмотр закона о люстрации, сужение его трактовки или отмену, потому что есть основное достижение Революции Достоинства и это предательство достижений Революции Достоинства", – подчеркнул он.

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие Апостроф

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие Апостроф

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие Апостроф

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие Апостроф

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие Апостроф

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась информация о том, что Конституционный суд Украины еще не готов принимать решение о том, соответствует ли закон об очищении власти положениям Конституции.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!