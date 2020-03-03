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3 марта • обновлено в 11:46
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/ Жизнь столицы

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие: потребовали не отменять люстрацию

1.6т
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В Киеве, под зданием Конституционного суда Украины, где 3 марта состоится рассмотрение жалобы на закон "Об очистке власти", известный как закон о люстрации, собрались протестующие.

О митинге написало издание "Апостроф". Люди требовали не допустить отмены этого закона (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, заседание суда должно было начаться в 10:00, вопрос о люстрации запланирован первым пунктом в повестке дня. В последний раз жалобу рассматривали 16 января.

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

Апостроф

На фото видно, что под зданием суда собралась группа протестующих с красноречивыми плакатами. Например, на одном из них было написано "Нет – отмене люстрации". В то же время возле учреждения собрали силовиков и спецтехнику.

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

Апостроф

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

Апостроф

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

Апостроф

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

Апостроф

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

Апостроф

Как уточнило издание Zik, под КСУ собралось близко полсотни представителей "Национального корпуса". Глава Киевской организации "Национального корпуса" Сергей Тамарин подчеркнул, что само заседание пройдет в закрытом режиме.

"Мы считаем вообще недопустимым пересмотр закона о люстрации, сужение его трактовки или отмену, потому что есть основное достижение Революции Достоинства и это предательство достижений Революции Достоинства", – подчеркнул он.

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

Апостроф

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

Апостроф

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

Апостроф

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

Апостроф

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

Апостроф

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

В Киеве под Конституционный суд вышли протестующие

Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась информация о том, что Конституционный суд Украины еще не готов принимать решение о том, соответствует ли закон об очищении власти положениям Конституции.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Serov Oleg
Serov Oleg
по 200 гривен патриотам.....на пиво в пластике...
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какие организованные протестующие, даже одеты одинаково
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Ukraine The
Ukraine The
Сколько хрювней бенифициары путча платят за сие действо? По закону "о люстрации" Литро должен был быть одним из первых облит зелёнкой и лететь в мусорный бак.т.к был одним из основателей партии регионов и верой и правдой служил Януковощу на многих должностях. Но он почему то вместо бака оказался в президентском кресле.
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