В Киеве под Кабмином устроили "дискотеку" из-за закрытия клубов. Фото и видео

Виктория Довгань Жизнь столицы 17:38, 1.09.2020 Обновлено: 18:58, 1.09.2020

В Киеве под зданием Кабинета министров Украины 1 сентября откровенно одетые девушки устроили импровизированную "дискотеку". Таким образом они решили выразить свое несогласие с закрытием ночных клубов из-за карантина.

Соответствующие фото и видео опубликовали на Telegram-канале Pavlovsky News. Также на кадрах видны люди с плакатами (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Дискотека" под Кабмином закончится в 23:00
Telegram-канал Pavlovsky News
В руках работники клубов держат плакаты с лозунгами к власти
Telegram-канал Pavlovsky News

Стихийная "вечеринка" должна завершиться в 23:00. К ней присоединились работники ресторанов, клубов, известные диджеи Киева.

Также возле Кабмина заметили известного бизнесмена Гарика Корогодского.

Цель акции – привлечь внимание властей к проблеме, чтобы совместно найти из нее выход. Сотрудники развлекательной сферы хотят работать круглосуточно, а не только до 23:00. Организаторы мероприятия заявили, что понесли большие убытки из-за карантина, поэтому хотят, чтобы их полностью или частично освободили от налогов либо же выплатили компенсации.

Сотрудники развлекательных заведений пришли под стены Кабмина
Telegram-канал Pavlovsky News

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