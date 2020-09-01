В Киеве под Кабмином устроили "дискотеку" из-за закрытия клубов. Фото и видео

В Киеве под зданием Кабинета министров Украины 1 сентября откровенно одетые девушки устроили импровизированную "дискотеку". Таким образом они решили выразить свое несогласие с закрытием ночных клубов из-за карантина.

Соответствующие фото и видео опубликовали на Telegram-канале Pavlovsky News. Также на кадрах видны люди с плакатами (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Дискотека" под Кабмином закончится в 23:00 Telegram-канал Pavlovsky News

В руках работники клубов держат плакаты с лозунгами к власти Telegram-канал Pavlovsky News

Стихийная "вечеринка" должна завершиться в 23:00. К ней присоединились работники ресторанов, клубов, а также известные диджеи Киева.

Цель акции – привлечь внимание властей к проблеме, чтобы совместно найти из нее выход. Сотрудники развлекательной сферы хотят работать круглосуточно, а не только до 23:00. Организаторы мероприятия заявили, что понесли большие убытки из-за карантина, поэтому хотят, чтобы их полностью или частично освободили от налогов либо же выплатили компенсации.

Сотрудники развлекательных заведений пришли под стены Кабмина Telegram-канал Pavlovsky News

Как сообщал OBOZREVATEL:

о запрете работы ночных клубов и дискотек, а также проведения большинства концертов в "зеленой" карантинной зоне ранее объявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что ограничения не будут касаться заведений общепита (кроме тех, которые организовывают развлекательные мероприятия).

Речь идет только о тех объектах, где совершенно не соблюдаются карантинные ограничения. За ними будет строго следить полиция.

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