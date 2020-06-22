В Киеве под Кабмином собрался митинг: люди требовали открытия детских лагерей. Фото

В Киеве под Кабмином собрался митинг, люди требовали открытия детских лагерей

В Киеве под Кабмином 22 июня на митинг собрались несколько десятков человек, которые были возмущены тем, что летние лагеря для детей не открывают в пределах ослабление карантина.

Они требовали от правительства возобновления работы таких заведений, написал 24 канал. В руках митингующие держали флаги "Люди лета" и развернули несколько баннеров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Киеве под Кабмином собрался митинг, люди требовали открытия детских лагерей 24 канал

В Киеве под Кабмином собрался митинг, люди требовали открытия детских лагерей 24 канал

Какие аргументы привели митингующие:

Запрет работы таких лагерей дискриминирует сферу детского оздоровления и отдыха.

Во время карантина несовершеннолетние находились дома, что повлияло на их иммунитет, состояние здоровья.

Следующий учебный год будет насыщенным, поэтому детям надо дать возможность оздоровления и полноценного отдыха.

Сейчас несовершеннолетние проводят досуг на улице, без надлежащего присмотра взрослых. Это приводит к отсутствию контроля за соблюдением рекомендаций Минздрава.

В Киеве под Кабмином собрался митинг, люди требовали открытия детских лагерей 24 канал

В Киеве под Кабмином собрался митинг, люди требовали открытия детских лагерей 24 канал

Организаторы митинга уверены, что отдых в таких лагерях является безопаснее досуга на улице. Также, по их словам, руководство заведений будет следить за соблюдением противоэпидемиологических требований.

В Киеве под Кабмином собрался митинг, люди требовали открытия детских лагерей 24 канал

В Киеве под Кабмином собрался митинг, люди требовали открытия детских лагерей 24 канал

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что, несмотря на необходимость оздоровить этим летом больше 1,2 млн детей, клиническая ситуация по COVID-19 не позволяла открытие детских лагерей. Об этом говорится в сообщении правительственного портала.

В то же время чиновник сказал, что, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, то работу детских лагерей восстановят уже с 1 июля.

В Киеве под Кабмином собрался митинг, люди требовали открытия детских лагерей 24 канал

В Киеве под Кабмином собрался митинг, люди требовали открытия детских лагерей 24 канал

В Киеве под Кабмином собрался митинг, люди требовали открытия детских лагерей 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, с 22 июня решение об усилении карантина в каждой отдельной области Украины будут принимать местные власти.