В Киеве под Кабмином "евробляхеры" устроили митинг: на место стянули правоохранителей
В Киеве под здание Кабинета министров Украины в четверг, 4 июня, вышли на митинг "евробляхеры".
Как написали в Telegram-канале PavlovskyNews, на место стянули правоохранителей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Так, вдоль дороги возле здания правительства было припарковано много автомобилей. Рядом с ними стояли участники митинга. По словам людей, они долгие годы не могли растаможить транспорт, а власти было безразлично на это.
Журналисты предупредили жителей и гостей столицы о возможных пробках.
В то же время пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook написала, что для недопущения нарушений общественного порядка во время проведения акций в центре Киева, в частности под Кабмином, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство. Правоохранители также отметили, что организаторы анонсировали привлечение авто.
"В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать маршруты движения... Вместе с этим полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок", – говорится в посте.
Как отметило издание "Страна", митинг был организован движением "Автоевросила". Во время акции участники периодически сингалилы из своих авто.
"Мы здесь чтобы привлечь внимание Минфина и сказать им, что уже нельзя затягивать решение вопроса о доступной растаможке", – сказал журналистам адвокат движения Иван Козачук.
Также, по словам организаторов акции, Минфин не хочет предоставить заключение о новом законопроекте, который "Автоевросила" разработала вместе с депутатами "Слуги народа".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве под стены Кабинета министров Украины 2 июня вышли представители ресторанного бизнеса с акцией протеста. Они потребовали открыть в рамках ослабления карантина залы таких заведений, а не только летние площадки.