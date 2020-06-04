В Киеве под здание Кабинета министров Украины в четверг, 4 июня, вышли на митинг "евробляхеры".

Как написали в Telegram-канале PavlovskyNews, на место стянули правоохранителей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, вдоль дороги возле здания правительства было припарковано много автомобилей. Рядом с ними стояли участники митинга. По словам людей, они долгие годы не могли растаможить транспорт, а власти было безразлично на это.

Журналисты предупредили жителей и гостей столицы о возможных пробках.

В Киеве под Кабмином "евробляхеры" устроили митинг PavlovskyNews

В то же время пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook написала, что для недопущения нарушений общественного порядка во время проведения акций в центре Киева, в частности под Кабмином, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство. Правоохранители также отметили, что организаторы анонсировали привлечение авто.

В Киеве под Кабмином "евробляхеры" устроили митинг

В Киеве под Кабмином "евробляхеры" устроили митинг

В Киеве под Кабмином "евробляхеры" устроили митинг

"В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать маршруты движения... Вместе с этим полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок", – говорится в посте.

В Киеве под Кабмином "евробляхеры" устроили митинг Страна

В Киеве под Кабмином "евробляхеры" устроили митинг Страна

В Киеве под Кабмином "евробляхеры" устроили митинг Страна

В Киеве под Кабмином "евробляхеры" устроили митинг Страна

Как отметило издание "Страна", митинг был организован движением "Автоевросила". Во время акции участники периодически сингалилы из своих авто.

"Мы здесь чтобы привлечь внимание Минфина и сказать им, что уже нельзя затягивать решение вопроса о доступной растаможке", – сказал журналистам адвокат движения Иван Козачук.

Также, по словам организаторов акции, Минфин не хочет предоставить заключение о новом законопроекте, который "Автоевросила" разработала вместе с депутатами "Слуги народа".

В Киеве под Кабмином "евробляхеры" устроили митинг PavlovskyNews

В Киеве под Кабмином "евробляхеры" устроили митинг PavlovskyNews

В Киеве под Кабмином "евробляхеры" устроили митинг PavlovskyNews

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве под стены Кабинета министров Украины 2 июня вышли представители ресторанного бизнеса с акцией протеста. Они потребовали открыть в рамках ослабления карантина залы таких заведений, а не только летние площадки.