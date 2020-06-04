В Киеве под здание Кабинета министров Украины в четверг, 4 июня, вышли на митинг "евробляхеры".

Как написали в Telegram-канале PavlovskyNews, на место стянули правоохранителей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, вдоль дороги возле здания правительства было припарковано много автомобилей. Рядом с ними стояли участники митинга. По словам людей, они долгие годы не могли растаможить транспорт и власти было безразлично на это.

Журналисты предупредили жителей и гостей столицы о возможных пробках.

В Киеве под Кабмином "евробляхеры" устроили митинг PavlovskyNews

В то же время пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook написала, что для недопущения нарушений общественного порядка во время проведения акций в центре Киева, в частности под Кабмином, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство. Правоохранители также отметили, что организаторы анонсировали привлечение авто.

"В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать маршруты движения... Вместе с этим полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок", – говорится в посте.

В Киеве под Кабмином "евробляхеры" устроили митинг PavlovskyNews

В Киеве под Кабмином "евробляхеры" устроили митинг PavlovskyNews

В Киеве под Кабмином "евробляхеры" устроили митинг PavlovskyNews

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве под стены Кабинета министров Украины 2 июня вышли представители ресторанного бизнеса с акцией протеста. Они потребовали открыть в рамках ослабления карантина залы таких заведений, а не только летние площадки.

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