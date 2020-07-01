В Киеве почти вдвое выросло число новых зараженных: свежие данные по COVID-19
В Киеве за минувшие сутки, 30 июня, выросло число новых заражений COVID-19 – 101 человек против 57 днем ранее.
Об этом на брифинге в среду, 1 июля, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Всего в Киеве 5138 официально зафиксированных больных.
Также за прошедшие сутки выздоровели 35 пациентов (всего 1598). Ни одного летального случая зарегистрировано не было, всего умерло 108 человек.
Всего за сутки заболели:
46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет;
48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;
три девочки, которым один, шесть и 14 лет, а также четыре мальчика от одного месяца до 13 лет.
В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Оболонском и Днепровском – по 15, Дарницком – 14, Деснянском – 11.
Напомним, что по состоянию на утро среды, 1 июля, в Украине официально подтверждены 44 998 случаев COVID-19. Из них 664 были обнаружены за прошедшие сутки, что на 42 ниже, чем за день до этого.
Как сообщал OBOZREVATEL, ВОЗ сообщил, что пандемия коронавируса продолжает распространяться и убивать людей по всему миру.