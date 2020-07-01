В Киеве почти вдвое выросло число новых зараженных: свежие данные по COVID-19

В Киеве за минувшие сутки, 30 июня, выросло число новых заражений COVID-19 – 101 человек против 57 днем ранее.

Об этом на брифинге в среду, 1 июля, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Всего в Киеве 5138 официально зафиксированных больных.

Также за прошедшие сутки выздоровели 35 пациентов (всего 1598). Ни одного летального случая зарегистрировано не было, всего умерло 108 человек.

COVID-19 в Киеве

Всего за сутки заболели:

46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет;

48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

три девочки, которым один, шесть и 14 лет, а также четыре мальчика от одного месяца до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Оболонском и Днепровском – по 15, Дарницком – 14, Деснянском – 11.

Напомним, что по состоянию на утро среды, 1 июля, в Украине официально подтверждены 44 998 случаев COVID-19. Из них 664 были обнаружены за прошедшие сутки, что на 42 ниже, чем за день до этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВОЗ сообщил, что пандемия коронавируса продолжает распространяться и убивать людей по всему миру.