В Киеве – почти 7,4 тысячи зараженных коронавирусом: Кличко озвучил статистику

В Киеве по состоянию на 24 июля зафиксировали 7396 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 118 жителей столицы.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Еще у 118 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. На сегодня в столице уже 7396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

По словам Кличко, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 52 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 57 мужчин в возрасте от 18 до 69 лет, а также семь девочек от одного года до 16 лет, два мальчика в возрасте девять месяцев и один год. В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов.

Статистика заболеваемости COVID-19 в Киеве Telegram/Виталий Кличко

"За прошедшие сутки выздоровел 121 человек. Всего коронавирус преодолели 2667 жителей Киева", – отметил мэр столицы.

Он также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 27, в Деснянском – 16, в Святошинском, Соломенском и Шевченковском – по 12.

Согласно статистике, опубликованной мэром, в Киеве коронавирус унес жизни уже 129 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине по состоянию на утро 24 июля было зафиксировано 3421 подтвержденный случай COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 30 человек, а выздоровели за это время 46 жителей области.