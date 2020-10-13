В Киеве почти 600 школьников уже заразились коронавирусом

Алексей Титофф Жизнь столицы 12:44, 13.10.2020 Обновлено: 12:53, 13.10.2020

В Киеве на карантин закрыли пять школ, два детских сада и 74 группы в дошкольных учреждениях. COVID-19 заразились почти 600 школьников..

Еще 520 классов в школах находятся на дистанционном обучении. Об этом во время брифинга в понедельник, 13 октября, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"На сегодня в городе закрыты на карантин пять школ из-за случаев заболевания среди учителей. Три школы в Печерском районе, одна в Оболонском и одна в Подольском. На дистанционном обучении в целом 520 классов в 174 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве – 591. Болеют 403 педагога", – рассказал он.

Кличко добавил, что в Киеве из-за коронавируса на карантин закрыли 74 группы в 66 детсадах. Всего два садика закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах столицы – более 55 процентов, отметил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве осенние каникулы в школах из-за ситуации с COVID-19 рекомендовано провести с 21 по 29 октября.

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