В Киеве почти 1300 человек заразились коронавирусом: COVID-19 ударил по детям

В Киеве среди людей, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет, столько же мужчин в возрасте от 23 до 80 лет, а также три девочки от 11 до 16 лет и трое мальчиков от семи месяцев до 17 лет.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 28 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"За прошедшие сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 78 человек. Трое из них – медики. На сегодня в столице 1298 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – сказал он.

В Киеве почти 1300 человек заразились коронавирусом. Иллюстрация

"Заболели 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет, три девочки от 11 до 16 лет, 36 мужчин от 23 до 80 лет и три мальчика в возрасте от семи месяцев до 17 лет", – подчеркнул Кличко.

По его словам, 22 пациента были госпитализированы в больницы столицы, другие остались на самоизоляции, под контролем медиков.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве Telegram/Виталий Кличко

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве Telegram/Виталий Кличко

"Немного общей статистики, потому что часто спрашивают, кто в Киеве больше всего болеет. Мы посчитали. Из подтвержденных случаев заболевания коронавирусом: 44% женщин (574 случая) и 56% мужчин (724 человека). Среди больных – 80 детей: 43 мальчика и 37 девочек. Это чуть более 6% от общего количества всех заболевших. 120 медработников – то есть 9%. Служителей церкви – 179 человек. Это 14% от общего количества", – добавил Кличко.

Он также отметил, что больше всего в столице Украины COVID-19 поразил людей в возрасте от 30 до 49 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 28 апреля зафиксировали 1902 случая коронавируса COVID-19.

Мы заботимся о вашем здоровье, оставайтесь дома и все необходимое заказывайте он-лайн на нашем разделе Промокоды.