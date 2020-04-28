В Киеве почти 1300 человек заразились коронавирусом: COVID-19 ударил по детям

В Киеве среди людей, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет, столько же мужчин в возрасте от 23 до 80 лет, а также трое девочек от 11 до 16 лет и трое мальчиков от семи месяцев до 17 лет.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 28 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"За прошедшие сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания на коронавирус, увеличилось еще на 78 человек. Трое из них – медики. На сегодня в столице 1298 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – сказал он.

В Киеве почти 1300 человек заразились коронавирусом. Иллюстрация

"Заболели 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет, три девочки от 11 до 16 лет, 36 мужчин от 23 до 80 лет и три мальчика в возрасте от семи месяцев до 17 лет", – подчеркнул Кличко.

По его словам, 22 пациентов было госпитализировано в больницы столицы, другие остались на самоизоляции, под контролем медиков.

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