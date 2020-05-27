В Киеве пляжный сезон не начнется 1 июня: когда откроют и какие условия

Пляжный сезон в Киеве, несмотря на заявления об открытии с 1 июня, задержится. Он сможет начаться не ранее 7 июня.

Об этом рассказал главный санитарный врач столицы Олег Рубан в комментарии РБК-Украина. По его словам, по состоянию на 27 мая Госпотребслужба и Управление по чрезвычайным ситуациям вели обследование 14 пляжных зон города.

Отмечается, что уже по результатам таких исследований пляжам должны выдать так называемый "санитарный паспорт". Без него открытия не будет.

"Все эти мероприятия уже начали, они могут проводиться 7-10 дней. Поэтому можем говорить, что в наиболее перспективном варианте открытие пляжей состоится в 7-10 числах (Июня. – Ред.)", – подчеркнул Рубан.

В Киеве пляжный сезон не начнется 1 июня. Иллюстрация

Он добавил, что воду в водоемах можно испытывать только после температуры +17...+18 градусов, но по состоянию на 27 мая температура была меньше.

"Тогда мы сможем провести лабораторное исследование воды и песка, а также питьевой воды. И сможем говорить об открытии пляжей в официальном режиме", – сказал врач.

В КП "Плесо" в комментарии журналистам отметили, что подготовка пляжей к купальному сезону идет активно, там ждут официального сообщения, разъяснения от КГГА и от санитарного врача города Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице с 1 июня планируют начать следующий этап ослабления карантина, введенного из-за распространения коронавируса. Тогда хотят открыть детские сады, спортивные комплексы и залы, пляжи, кладбища.

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