В Киеве планируют открыть новую линию для трамваев от вокзала: назван маршрут

В Киеве планируют построить новую трамвайную линию от улицы Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь. Власти уже начали переговоры с международными финансовыми учреждениями.

Об этом рассказал заместитель главы КГГА Александр Густелев, говорится на официальном портале города. Уже было выдано соответствующее распоряжение №431.

По словам чиновника, эта линия будет включена в комплексную схему транспорта города, что является частью нового генплана столицы.

"Запуск новой трамвайной линии разгрузит красную ветку и пересадочные узлы метро, сократит время поездок в центр города, оптимизирует и уменьшит нагрузку на транспортные маршруты, а также обеспечит более комфортную перевозку пассажиров", – подчеркнул Густелев.

В Киеве планируют открыть новую линию для трамваев от вокзала. Иллюстрация

В планах – сооружения трамвайных путей с использованием современных технологий, которые снизят эксплуатационные расходы, шумообразование и вибрацию, реконструкция контактной сети, установка устройств GPS-мониторинга на трамваях. На остановках должны появиться интерактивные информационные табло. Также власти намерены обустроить новые посадочные павильоны.

Заказчиком работ определили коммунальное предприятие "Киевпастранс", которое в течение 2020-2021 годов должно обеспечить разработку, экспертизу и утверждение проектной документации. Поэтому само строительство начнется не раньше, чем в 2021 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Подольско-Воскресенский мост, который строят уже более 20 лет, будет открыт для автомобилей до конца 2020 года. Такое обещание дал мэр столицы Украины Виталий Кличко.

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