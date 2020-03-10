В Киеве во вторник утром, 10 марта, полностью перекрыли Парковый пешеходный мост на Труханов остров.

Об этом сообщила пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей странице в Facebook. Пройти или проехать на велосипеде там будет невозможно до 23:00 четверга, 12 марта (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

В Киеве перекрыли пешеходный мост. Иллюстрация

Дело в том, что специалисты КП "Киевавтодормост" будут ремонтировать элементы противовеса у опоры №3. Смотря на то, что на мост больше всего посетителей приходит в выходные дни, соответствующие работы запланировали выполнять в будни.

В Киеве перекрыли пешеходный мост на Труханов остров Киевавтодор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на мосту Патона 3 марта произошел прорыв трубопровода, из-за чего из сооружения прямо в Днепр начал стекать огромный поток горячей воды.

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