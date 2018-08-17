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В Киеве перекроют Шулявский мост: опубликована карта объезда

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В Киеве в связи с реконструкцией Шулявского путепровода с 18 августа изменится схема движения транспорта. Пока съезды с моста ограничат только частично, однако уже в сентябре их количество может увеличиться.

Так, сперва перекроют съезды с ул. Вадима Гетьмана на проспект Победы и с пр. Победы на ул. Александра Довженко. Схему объездных путей опубликовали в пресс-службе транспортного департамента КГГА.

С 6 утра 18 августа транспорт будет двигаться по такой схеме: ул. Борщаговская — Воздухофлотский проспект — Воздухофлотский путепровод — ул. Дегтяревская — ул. Довженко.

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Также изменится движение некоторого общественного транспорта, например, автобуса №2 и троллейбусов № 5, 7, 26, 39, 41, 93Н.

Как писал OBOZREVATEL, закрыть Шулявский мост должны были еще в мае, однако тогда возник скандал вокруг тендера на проведение ремонтных работ.

Читайте все новости по теме "Обвал моста на Шулявке" на OBOZREVATEL.

Тема
Обвал моста на Шулявке
Место
УкраинаКиев
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