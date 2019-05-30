В Киеве переименуют несколько улиц: названы адреса

В Киеве намерены переименовать ряд улиц в нескольких районах столицы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Решение приняли на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

В частности, улицу Димитрова в Деснянском районе планируют переименовать в улицу Никифора Дровняка; улицу Выборгскую в Соломенском районе на улицу Олексы Тихого; улицу Панельную в Днепровском районе на улицу Андрея Аболмасова; улицу Русскую в Дарницком районе на улицу Юрия Литвинского; улицу Подвойского в Шевченковском районе в улицу Юрия Глушко; улицу Ивана Шевцова в Шевченковском районе в улицу Василия Макуха.

Отмечается, что все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.

Добавим, что переименования должен утвердить еще Киевсовет на пленарном заседании.

Улицы Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, Комитет Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту принять законопроекты о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей.

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