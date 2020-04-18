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18 апреля • обновлено в 17:08
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В Киеве перед Пасхой усилили карантин: что происходит в столице из-за коронавируса. Фото

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В украинской столице перед Пасхой значительно усилены карантинные меры из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

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Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, парк Партизанской славы почти полностью опустел (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

В Киеве перед Пасхой усилили карантин: что происходит в столице из-за коронавируса

Изредка можно увидеть прохожих или бегунов. На месте дежурит муниципальная варта и проводит разъяснительные беседы с нарушителями.

Возле собора святого Иоанна Кронштадского тоже безлюдно. Там него дежурит полиция.

В Киеве перед Пасхой усилили карантин: что происходит в столице из-за коронавируса
В Киеве перед Пасхой усилили карантин: что происходит в столице из-за коронавируса
В Киеве перед Пасхой усилили карантин: что происходит в столице из-за коронавируса
В Киеве перед Пасхой усилили карантин: что происходит в столице из-за коронавируса
В Киеве перед Пасхой усилили карантин: что происходит в столице из-за коронавируса
В Киеве перед Пасхой усилили карантин: что происходит в столице из-за коронавируса
В Киеве перед Пасхой усилили карантин: что происходит в столице из-за коронавируса
В Киеве перед Пасхой усилили карантин: что происходит в столице из-за коронавируса
В Киеве перед Пасхой усилили карантин: что происходит в столице из-за коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 16 апреля усилен контроль на въездах в столицу. Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев измеряют температуру. В праздничные дни правоохранители будут контролировать соблюдение правил ограничений в публичных местах, парках и скверах, возле храмов.

Напомним, что в столице по состоянию на 18 апреля подтверждено 770 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Пасха Карантин в Украине
Место
Украина Киев
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