В Киеве пенсионеры массово штурмовали банки и почту. Видео

Кирилл Лютый Жизнь столицы 18:01, 27.04.2020 Обновлено: 18:08, 27.04.2020

В Киеве пенсионеры, несмотря на карантин и рекомендации оставаться дома, "штурмовали" банки и почту.

Как сказано в сюжете ТСН, очередь люди занимают еще на рассвете, за три часа до открытия учреждений.

Некоторые спешат заплатить за коммунальные услуги, а другие – получить обещанную доплату к пенсии в размере одной тысячи гривен.

По словам одной из пенсионерок, несмотря на то, что деньги можно получить на банковскую карту, она опасается мошенников и хочет лично забрать деньги.

"Одни же жулики, по телевизору ж показывают, как обворовывают людей с этими коммуналками, банками. Надо, чтобы бумагу мне дали в руки, что я заплатила, и я спокойна", – рассказала другая женщина.

В Украине проведут массовую индексацию пенсий в мае. О том, как и кому повысят выплаты в следующем месяце – читайте в материале OBOZREVATEL.

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