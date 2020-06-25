В Киеве озвучили решение о детских летних лагерях

Яра Дорош Жизнь столицы 13:29, 25.06.2020 Обновлено: 13:29, 25.06.2020

В Киеве во время периода действия карантина, до 31 июля, решили не открывать детские учреждения оздоровления и отдыха.

Причиной стало распространение заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили в Департаменте молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации, говорится на сайте КГГА.

В то же время на указанных территориях будут обеспечивать безопасные условия, а также соблюдение санитарных и противоэпидемических мер для дальнейшего открытия. Отмечается, что в столице насчитывается восемь таких заведений, расположенных в загородной зоне.

"По информации их руководителей, к дальнейшему открытию готовы семь заведений, а именно: МДЦ "Артек", ДОЗ "Волна", ДОЛ "Сокол", ДОК "Антей", ОЛ "Лидер", ДОЛ "Лесной", ДПЗОВ "Пуща-Водица". ДЗСТ "Октябрь", который является подразделением дочернего предприятия "Клинический санаторий "Октябрь", открываться в 2020 году не планирует", – сказала заместитель директора Департамента молодежи и спорта Людмила Панченко.

Также было принято решение о проверке этих заведений после поступления от Министерства здравоохранения Украины официальных разъяснений и временных рекомендаций по работе детских учреждений оздоровления и отдыха, алгоритмов действий их работников после снятия карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в городе в пределах ослабление карантина позволят работу целого ряда общественных заведений.

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