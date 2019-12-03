В Киеве "ожил" дом-монстр на Подоле: что известно о произволе

В скандальном доме на Подоле в Киеве, в котором суд разрешил снести незаконно построенные этажи, продолжаются строительные работы. Бизнес дал понять, что не собирается отдавать кусок своего "пирога".

Подробнее – в нашей публикации.

В том, что работы в здании на улице Нижний Вал, 27-29 продолжаются, убедились журналисты OBOZREVATEL. Во время видеосъемки 12-этажного жилищно-офисного комплекса с помощью дрона были замечены несколько человек за работой на крыше. По всему было видно, что это не демонтаж (для просмотра видео проскролльте вниз). Съемку вскоре пришлось прекратить из-за агрессивно настроенных "титушек".

Работы в здании продолжаются

Строительное недоразумение

Высотка на Нижнем Валу объективно заслужила славу дома-монстра. Громадина диссонирует с уютным центром исторического Подола с его невысокими постройками и хорошо видна с левого берега. Кроме того, комплекс расположен очень близко к станции метро "Контрактовая площадь" и рискует ее разрушить.

Объект на ул. Нижний Вал киевляне называют домом-монстром

Строительные работы в здании продолжаются

То, что Хозяйственный суд Киева 27 ноября принял решение о сносе четырех верхних этажей – бесспорно значимый, но не окончательный шаг противостояния города и застройщиков.

Директор компании-застройщика ООО "Патели Лизинг" Федора (Дора) Патели впоследствии сообщила журналистам, что считает решение суда незаконным и компания будет подавать апелляцию.

"Дом построили в 2014 году, где они были тогда? Мы выполнять не будем", – прокомментировала она журналистам решение суда.

Хронология произвола

История с домом-монстром началась в 2005 году с выделением земельного участка. В 2009-м город согласовал проект на восемь этажей плюс один подземный. По словам советника мэра Владимира Бондаренко, "город больше не видел никакой документации, позволяющей дальнейшую надстройку этажей".

Дом-монстр расположен на ул. Нижний Вал, 27-29 Google. Maps

В 2010 году ООО "Патели Лизинг", по словам Бондаренко, обратилось в Киевскую городскую государственную администрацию и получило "добро" на корректировку проектной документации. "Они начинали что-то строить, но делали это до утверждения проекта и получения выводов государственных экспертиз", – рассказал Бондаренко.

В дальнейшем Государственная инспекция архстройконтроля в 2011 году зафиксировала нарушение законодательства, а прокуратора района внесла предписание.

В 2014 году власти Киева обратились в суд о сносе "лишних" этажей.

Первый удар застройщики ощутили лишь в 2016 году, когда Высший хозяйственный суд Украины подтвердил решение Хозяйственного суда Киева запретить "Патели Лизинг" эксплуатировать здание, его регистрацию и продажу помещений.

История с домом на Подоле – яркий пример строительного произвола вместе с удивительным бездействием государственных органов. К сожалению, подобные случаи в Киеве уже не редкость.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На территории завода "Арсенал", рядом с правительственным кварталом по ул. Московской, полгода идет масштабное строительство без документов и разрешений.

Рядом со станцией метро "Харьковская" ведется строительство объектов торговли. После публикации OBOZREVATEL полиция открыла уголовное производство.

(Продолжение следует...)

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