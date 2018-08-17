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Надвигается новый "апокалипсис"? В Киеве предупредили об ухудшении погоды

6.6тЧитать новость на украинском

В Киеве 17 августа синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит 25-27 градусов тепла.

Ветер ожидается южно-западный, а дуть он будет со скоростью 5-10 метров в секунду. В пресс-службе управления во вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента благоустройства КГГА напомнили, что в случае ухудшения погоды стоит придерживаться простых правил.

При шквальном ветре закройте все окна и двери, а с балконов уберите предметы, которые могут выпасть наружу. Если вы находитесь на улице, то старайтесь избегать линий электропередач, деревьев и рекламных щитов. Также не стоит под ними парковать автомобили.

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В случае резкого ухудшения погоды — постарайтесь спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии.

Напомним, что в ночь на четверг, 16 августа, на столицу Украины обрушился настоящий ураган. Сильнее всего пострадал центр города: затопило Майдан Незалежности, вдоль Крещатика попадали деревья, а подземный торговый центр возле площади Льва Толстого вообще залило водой.

Как писал OBOZREVATEL, киевляне поделились фотографиями последствий непогоды в социальных сетях. Некоторые снимки затопленных улиц, изувеченных автомобилей и деревьев напоминают кадры из кино.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
погода
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