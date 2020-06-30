В Киеве отсрочат введение электронного билета: что помешало

В Киевской городской государственной администрации заявили, что готовы отсрочить до 1 января 2021 года введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте.

Об этом говорится на официальном сайте КГГА. Это планируют сделать, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательстве о предоставлении льгот на проезд соответствующим категориям граждан, а последним – возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Как отметила заместитель главы КГГА Марина Хонда, в 2018 году началось тестовое внедрение единого электронного билета. С этого момента власть дала возможность оформления карты киевлянина всем льготным категориям киевлян, которые имеют право на бесплатный проезд.

"На сегодня мы компенсируем перевозчикам из городского бюджета стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте за каждого льготника, который имеет карточку киевлянина", – пояснила она.

Впрочем, по словам чиновницы, город столкнулся с проблемой, которая должна быть решена на государственном уровне. Так, право на бесплатный проезд льготным категориям регламентируется восемью законами Украины. Речь о ветеранах военной службы, военнослужащих, детях войны, гражданах, пострадавших вследствии Чернобыльской катастрофы и других.

Так, только количество киевлян, которые имеют право на льготный проезд, составляет около 240 тысяч человек. Кроме того, в соответствии с постановлениями Кабмина, бесплатно пользуются транспортом и пенсионеры – а это 480 тысяч жителей столицы.

Как отметили в КГГА, хотя государство должно компенсировать проезд для льготных категорий граждан, однако с 2015 года эти расходы были возложены на местные бюджеты. А столица и в дальнейшем обеспечивала льготный проезд киевлянам, которые имеют на это право.

"Но мы считаем социальной несправедливостью, что льготникам из других регионов Украины нужно платить собственные деньги за проезд после введения единого электронного билета. Столичный бюджет этих расходов покрыть не может. Поэтому государство должно урегулировать данный вопрос на законодательном уровне. На нескольких совещаниях с участием премьера, членов правительства и руководства столицы была достигнута договоренность, что правительство разработает соответствующие изменения в законодательство Украины, а столица учтет рекомендации чиновников и отсрочит введение электронного билета, пока вопрос компенсаций льготникам не будет решен", – подчеркнула Хонда.

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