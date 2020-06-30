В Киеве отсрочат введение электронного билета: что помешало

В Киевской городской государственной администрации заявили, что готовы отсрочить до 1 января 2021 года введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте.

Об этом говорится на официальном сайте КГГА. Это планируют сделать, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательстве о предоставлении льгот на проезд соответствующим категориям граждан, а последним – возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Как отметила заместитель главы КГГА Марина Хонда, в 2018 году началось тестовое внедрение единого электронного билета. С этого момента власть дала возможность оформления карты киевлянина всем льготным категориям киевлян, которые имеют право на бесплатный проезд.

"На сегодня мы компенсируем перевозчикам из городского бюджета стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте за каждого льготника, который имеет карточку киевлянина", – пояснила она.

Впрочем, по словам чиновницы, город столкнулся с проблемой, которая должна быть решена на государственном уровне. Так, право на бесплатный проезд льготным категориям регламентируется восемью законами Украины. Речь о ветеранах военной службы, военнослужащих, детях войны, гражданах, пострадавших впоследствии Чернобыльской катастрофы и других.

Так, только количество киевлян, которые имеют право на льготный проезд, составляет около 240 тысяч человек. Кроме того, в соответствии с постановлениями Кабмина, бесплатного пользуются транспортом и пенсионеры – а это 480 тысяч жителей столицы.

Как отметили в КГГА, хотя государство должно компенсировать проезд для льготных категорий граждан, однако с 2015 года эти расходы были возложены на местные бюджеты. А столица и в дальнейшем обеспечивала льготный проезд киевлянам, которые имеют на это право.

"Но мы считаем социальной несправедливостью для льготников с других регионов Украины, которым придется платить собственные деньги за проезд с введением единого электронного билета. Столичный бюджет этих расходов покрыть не может. Поэтому государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. На нескольких совещаниях с участием премьера, членов правительства и руководства столицы была достигнута договоренность, что правительство разработает соответствующие изменения в законодательство Украины, а столица учтет рекомендации чиновников и отсрочит введение электронного билета, пока вопрос компенсаций льготникам не будет решен", – подчеркнула Хонда.

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