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2 апреля • обновлено в 17:57
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/ Жизнь столицы

В Киеве отопление начнут отключать с 5 апреля

1.6т
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В Киеве уже с 5 апреля начнут процесс отключения отопления в жилых домах.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации на своей странице в Facebook. По данным Укргидрометцентра, уже со следующей недели среднесуточная температура в столице Украины составит выше +8 градусов.

Смотря на то, что на свертывание системы централизованного отопления с протяженностью тепловых сетей более 2,7 км необходимо 2-3 дня, отключение начнут уже с 5 апреля.

В Киеве отопление начнут отключать с 5 апреля. Иллюстрация

В Киеве отопление начнут отключать с 5 апреля. Иллюстрация

"Процесс прекращения теплоснабжения мы начинаем уже сейчас, чтобы отключение произошло синхронно существенному потеплению, которое ожидаем уже со вторника, 7 апреля. Мы в очередной раз не ждем традиционного 15 апреля для завершения отопительного сезона, чтобы киевляне смогли максимально сэкономить средства", – отметил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

"Особенно учитывая сложное финансовое состояние в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции", – добавил он.

Еще с 25 марта теплоснабжения начали отключать в школах и садиках по их заявкам. Такое решение обусловлено временным прекращением учебного процесса в Киеве из-за карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 30 марта уже заявлял, что в Киеве отопительный сезон может закончиться уже в конце текущей недели (то есть до 5 апреля).

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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