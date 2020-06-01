В Киеве отменили запуск городской электрички: названа причина и новая дата

В Киеве перенесли начало восстановления движения городской электрички. Ее планировали запустить уже 1 июня.

Предварительно, электричка начнет работать не ранее 7 июня. Об этом написала пресс-служба "Киевпасстранса" на своем сайте.

"В связи с приостановкой работы моторвагонного депо "Фастов-1" АО "Укрзалізниця" на время проведения противоэпидемических мероприятий сотрудники предприятия не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички", – говорится в сообщении.

В Киеве отменили запуск городской электрички. Иллюстрация

По информации производственного подразделения моторвагонного депо "Фастов-1", окончание ремонта, предварительно, ожидается 7 июня. О точной дате возобновления движения известят дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Волынская, Донецкая, Львовская, Ривненская, Черновицкая области, а также город Киев по состоянию на 31 мая не были готовы к следующему этапу ослабления карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса.

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