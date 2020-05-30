В Киеве открыли ТРЦ и отели: правила работы и посещения

В субботу, 30 мая, в Киеве разрешили работу торгово-развлекательных центров и отелей. При этом ряд ограничений в них все равно продолжает действовать.
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Городские власти в рамках послабления карантина разрешили открыть ТРЦ без развлекательных зон и детских игровых комнат. Правила работы и посещения ТРЦ и отелей опубликовали на сайте КМДА.
Так, ТРЦ должны соблюдать такие санитарные нормы:
пропускать персонал и посетителей только при наличии защитных масок или респираторов;
проводить санитарную обработку и регулярную дезинфекцию поверхностей;
на входах разместить пункты температурного контроля и санитайзеры;
установить разметку для соблюдения дистанции на местах возможного скопления посетителей.
В Киеве открыли ТРЦ и отели
Также с 30 мая в столице начали работать отели, кроме хостелов, при условии соблюдения таких правил:
температурный скрининг сотрудников и жителей отеля;
масочный режим вне номеров;
рестораны в отелях могут работать только на вынос или на обслуживание в номерах;
одновременно в вестибюле может находится не больше одного человека на 10 квадратных метров площади помещения.
Как писал OBOZREVATEL ранее, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 29 мая принял решение о дальнейшем смягчении карантина в связи с коронавирусом.
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