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30 мая • обновлено в 15:56
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В Киеве открыли ТРЦ и отели: правила работы и посещения

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В субботу, 30 мая, в Киеве разрешили работу торгово-развлекательных центров и отелей. При этом ряд ограничений в них все равно продолжает действовать.

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Городские власти в рамках послабления карантина разрешили открыть ТРЦ без развлекательных зон и детских игровых комнат. Правила работы и посещения ТРЦ и отелей опубликовали на сайте КМДА.

Так, ТРЦ должны соблюдать такие санитарные нормы:

  • пропускать персонал и посетителей только при наличии защитных масок или респираторов;

  • проводить санитарную обработку и регулярную дезинфекцию поверхностей;

  • на входах разместить пункты температурного контроля и санитайзеры;

  • установить разметку для соблюдения дистанции на местах возможного скопления посетителей.

В Киеве открыли ТРЦ и отели

В Киеве открыли ТРЦ и отели

Также с 30 мая в столице начали работать отели, кроме хостелов, при условии соблюдения таких правил:

  • температурный скрининг сотрудников и жителей отеля;

  • масочный режим вне номеров;

  • рестораны в отелях могут работать только на вынос или на обслуживание в номерах;

  • одновременно в вестибюле может находится не больше одного человека на 10 квадратных метров площади помещения.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 29 мая принял решение о дальнейшем смягчении карантина в связи с коронавирусом.

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Автор
Карина Бондаренко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
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