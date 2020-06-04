В Киеве открыли спортшколы и позволили соревнования: какие условия введено

В Киеве в рамках ослабление карантина возобновили работу спортивные школы и спортивно-массовые мероприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации на своем сайте. Так, столичные учреждения физической культуры и спорта восстановили график работы в соответствии с внутренним трудовым расписанием.

В то же время там должны придерживаться следующих условий:

одновременное пребывание в заведении не более одного человека на 10 кв. м. площади зала для индивидуальных занятий;

не более одного человека на 5 кв. м. площади зала для групповых или командных занятий (не более 10 человек);

работники и посетители должны иметь защитную маску или респиратор.

В Киеве открыли спортшколы и позволили соревнования. Иллюстрация

Было разрешено и проведение спортивных, молодежных и спортивно-массовых мероприятий, соревнований. Отмечается, что участие в них могут принимать не более 50 человек. Исключение – мероприятия, которые предусматривают пребывание участников в течении длительного периода на одной территории.

Также позволили и работу бассейнов для учебно-тренировочных групп и индивидуального посещения. Занятия проводятся только при условии соблюдения норм одновременного пребывания на одной дорожке.

Во всех зонах проведения занятий и массово-спортивных мероприятий разместили дополнительные места для обработки рук антисептиками, бумажные полотенца и контейнеры для утилизации. Перед началом тренировок или во время мероприятий измеряется температура работникам и посетителям.

И.о. директора департамента молодежи и спорта Людмила Панченко отметила, что в столице следят за тем, чтобы администрации спортивных школ соблюдали правила и рекомендации, создавали надлежащие условия.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 июня в Украине ослабят карантинные меры. Заведения общественного питания заработают без ограничений, восстановят внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – международное.