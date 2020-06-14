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14 июня • обновлено в 12:47
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В Киеве открыли новый световой фонтан: зрелищное видео

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В парке Партизанской славы начал работать новый световой пешеходный фонтан. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook. Мэр обнародовал видео нового фонтана.

"Друзья! В парке Партизанской славы начал работать новый световой пешеходный фонтан. Сейчас тестируют различные программы работы фонтана. Зрелище - увлекательно! Дети в восторге! Вода в фонтане движется в двух направлениях: падает, как водопад, из арок и поднимается снизу, образуя пешеходный фонтан", - написал Кличко.

Среди программ работы фонтана будут "волны", "ступеньки" и другие узоры из воды. Подсветка фонтана имеет впечатляющую палитру оттенков цветов. А, нажав специальные сенсорные кнопки, посетители смогут создавать свои программы.

"Капитальный ремонт парка Партизанской славы – на завершающей стадии. Там будут обустроены дорожки с ФЭМ-покрытие, отремонтирована общественная уборная и бювет, новые скамейки и урны, осуществляют благоустройство территории. Поэтому вскоре в столице появится еще одна обновленная и современная зона отдыха" , - отметил Виталий Кличко.

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Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Кияни Жизнь столицы

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