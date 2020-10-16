В Киеве открылась выставка международного художественного проэкта "Out of Scope"

15 октября в столичном арт-пространстве IZONE состоялось официальное открытие выставки проекта Out of Scope, посвященного исследованию темы гендера как в искусстве, так и в жизни. Событие состоялось по инициативе галереи современного искусства Forsa Gallery и проходит в рамках проекта "Центр гендерной культуры как платформа для расширения прав и возможностей женщин и молодежи", который финансируется Европейским Союзом.

Гости увидели целый ряд работ современных художников, которые представили собственные художественные исследования относительно образа женщины в современном мире. Среди участников экспозиции - Илья Чичкан, Валерия Трубина, Марина Скугарева, Маша Шубина, Алевтина Кахидзе, Александр Ройтбурд, Юлия Беляева.

Проект Out of Scope Пресс-служба

Кураторами проекта Out of Scope выступили арт-експертка, галеристка Алиса Нанавова, независимая кураторка и художница Татьяна Малиновская и глава ЦСИ "ЕрмиловЦентр" Наталья Иванова. Среди присутствующих на мероприятии были Полина Веллер, Назар Билык, Мирослав Вайда, Ольга Руднева, Никита Зигура, Илья Исупов и др.

Out of Scope демонстрирует вариативный мир, в котором ограничения воспринимаются как художественные приемы и где отказываются лелеять важность и необходимость этих ограничений. Различные толкования роли женщины на территории Европы на самом деле являются константой для многих поколений. Но, к сожалению, попытка высвободить феминность от оков Kinder, Küche, Kirche в реальности превращается в новые рамки.

Проект Out of Scope Пресс-служба

"Еще до старта мы получили огромный отклик на наш проект -как в художественной среде,так и среди общественности. В "Out of Scope" представлены знаковые имена и редкие работы, каждая из которых раскрывает актуальную тему роли женщины в современном мире. Надеюсь, что в следующем году проект будет иметь продолжение уже на международной арене", - рассказала галеристка Алиса Нанавова.

Проект Out of Scope Пресс-служба

Наряду с экспозицией, в малом зале IZONE, в рамках события состоялась лекция художницы, куратора, главной редактора ресурса о критическое мышление Uchoose Олеси Драшкабы. Во время своего выступления она рассказала о судьбе и развитие в профессии художниц разных стран и эпох, о препятствиях на их пути и о том, как они их преодолевали. Лекторка также привела пример разрушения собственного стереотипа об использовании феминитивов в искусстве.

Проект Out of Scope Пресс-служба

Напомним, экспозиция продлится до 30 октября. Выставка открыта для посетителей с 11-00 до 20-00, понедельник - выходной. Посетителей просят приходить на выставку в защитных масках и соблюдать дистанцию.