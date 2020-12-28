В Киеве откроют пункты утилизации новогодних елок: названы адреса
В Киеве с 1 января 2021 года откроют 15 пунктов для сбора и утилизации новогодних елок.
Как уточнили в пресс-службе Управления экологии и природных ресурсов КГГА, данные объекты начнут работать во всех районах столицы.
Сообщается, что собранные деревья будут переработаны и использованы весной для защиты почвы от пересыхания и перегрева в лунках вечнозеленых растений.
Пункты приема елок будут работать бесплатно с понедельника по пятницу, с 07:00 до 22:00.
"Для обеспечения противоэпидемических мероприятий на пунктах приема будет размещена информация о необходимости соблюдения безопасной дистанции и использования защитных масок", – отметили в пресс-службе.
Пункты приема будут открыты по следующим адресам:
просп. Голосеевский, 87-Г
ул. Тростянецкая, 58-А
ул. Электротехническая, 26
просп. Освободителей, 6
просп. Степана Бандеры, 26-А
ул. Железнодорожное шоссе, 61
ул. Дмитриевская, 16-А (Подольский район)
ул. Жмеринская, 30г
ул. Новополевая, 95 (производственная база предприятия)
пер. Герцена, 6
Бориспольское шоссе, 23 км
просп. Броварской, 2а
ул. Радистов, 1-в
Никольское лесничество квартал №35
Броварское лесничество, квартал №72
В КГГА напомнили, что в прошлом году на переработку приняли более 14 тысяч елок.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19 декабря в Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины на Софийской площади.