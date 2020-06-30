В Киеве откроют первые кафе Starbucks: озвучена дата

В июле международная сеть кафе Starbucks откроет первые заведения в Киеве.

Как сообщает издание "Гордон", ссылаясь на полученную информацию от представительства Starbucks Corporation в Украине, 20 июля в столице появится сразу три кафе Starbucks.

До конца года компания планирует зайти также в другие украинские города-миллионники.

Для украинцев стоимость кофе от Starbucks составит от 45 гривен за эспрессо и до 70 гривен за латте.

Starbucks – американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен, которая была основала в 1971 году в Сиэтле (штат Вашингтон). В мире насчитывается свыше 30 тысяч торговых точек компании в более чем 70 странах мира.

Как писал OBOZREVATEL, ранее компании McDonald’s и Starbucks решили в своих заведениях тестировать многоразовые пластиковые стаканчики с метками для отслеживания, чтобы таким образом решить проблему отходов.