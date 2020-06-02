В Киеве от коронавируса скончались уже 69 человек: свежая статистика

По состоянию на утро 2 июня коронавирус в Киеве подтвердили уже у 3071 человека. Из них у 28 заболевание обнаружили за последние сутки.

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От COVID-19 скончались 69 (+1) пациентов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Коронавирус в Киеве

Заболели:

11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет

15 мужчин от 29 до 80 лет

2 девочки, которым 2 и 5 лет

Выздоровели за сутки 64 человека. Всего коронавирус победили 718 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали в Днепровском районе – 8. В Деснянском и Святошинском – по 4. В Оболонском и Дарницком – по 3 случая.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на утро вторника, 2 июня, в Украине официально подтвердили 24 340 случаев инфицирования коронавирусом.