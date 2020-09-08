В Киеве "остановилось" метро: на станциях – километровые очереди. Фото

Во вторник, 8 сентября, в киевском метро перестали работать сразу несколько способов оплаты за проезд. В связи с этим на станциях выстроились огромные очереди.

Соответствующие фото и видео опубликовали киевляне в социальных сетях (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Из-за масштабного сбоя нет возможности оплатить проезд с помощью QR-кода, банковской карты и электронного билета.

По громкоговорителю людей призывали воспользоваться наземным видом транспорта или ранее приобретенными талонами.

На некоторых станциях из-за коллапса пассажиров пустили в метро бесплатно.

В Киеве остановилось метро. dtp.kiev.ua

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По состоянию на 12:30 работу системы оплаты в столичном метро восстановили в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. Отмечается, что проблема возникла из-за снижения напряжения в сети.

Работу транспорта восстановили. Пресс-служба киевского метрополитена

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве аферисты украли из съемной квартиры мебели и техники на сумму более полумиллиона гривен. Владельцам помещения банда оставила только стены и унитаз.