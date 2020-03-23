В понедельник, 23 марта, в Киеве начали действовать новые ограничения в связи с карантином в Украине из-за коронавируса – в общественный транспорт стали пускать исключительно по специальным пропускам.

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Свежие фото и видео появились с самого утра в социальных сетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Киевляне массово вышли на остановки общественного транспорта, чтобы добраться на работу. Однако вход в автобусы, троллейбусы и трамваи разрешили только определенным лицам. Остальные ждали попутки.

В Киеве ввели ограничения в транспорте Страна

В Киеве остановили общественный транспорт Страна

В Киеве остановили общественный транспорт Страна

Напомним, исключением стали: медработники, правоохранители, спасатели, работники сферы ЖКХ, работники продуктовых магазинов, аптек, и стратегических предприятий.

На остановки транспорта вышла дежурить Национальная гвардия, а документы у пассажиров дали право проверять ультраправым активистам из "Муниципальной стражи".

На остановках дежурит Нацгвардия

На странице организации в Facebook уже появился первый отчет. "На определенных участках уже возникают конфликтные ситуации", – рассказали активисты.

Отметим, в мэрии Киева обнародовали контакты, по которым можно получить спецпропуска.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве из-за распространения коронавируса.

21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе с 22 марта будет остановлен общественный транспорт.

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