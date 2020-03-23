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23 марта • обновлено в 08:58
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/ Жизнь столицы

В Киеве остановили транспорт: ультраправые проверяют документы, возникли очереди. Фото и видео

4.7т
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В понедельник, 23 марта, в Киеве начали действовать новые ограничения в связи с карантином в Украине из-за коронавируса – в общественный транспорт стали пускать исключительно по специальным пропускам.

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Свежие фото и видео появились с самого утра в социальных сетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Киевляне массово вышли на остановки общественного транспорта, чтобы добраться на работу. Однако вход в автобусы, троллейбусы и трамваи разрешили только определенным лицам. Остальные ждали попутки.

В Киеве ввели ограничения в транспорте

В Киеве ввели ограничения в транспорте

Страна

В Киеве остановили общественный транспорт

В Киеве остановили общественный транспорт

Страна

В Киеве остановили общественный транспорт

В Киеве остановили общественный транспорт

Страна

Напомним, исключением стали: медработники, правоохранители, спасатели, работники сферы ЖКХ, работники продуктовых магазинов, аптек, и стратегических предприятий.

На остановки транспорта вышла дежурить Национальная гвардия, а документы у пассажиров дали право проверять ультраправым активистам из "Муниципальной стражи".

На остановках дежурит Нацгвардия

На остановках дежурит Нацгвардия

На странице организации в Facebook уже появился первый отчет. "На определенных участках уже возникают конфликтные ситуации", – рассказали активисты.

Отметим, в мэрии Киева обнародовали контакты, по которым можно получить спецпропуска.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве из-за распространения коронавируса.

21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе с 22 марта будет остановлен общественный транспорт.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Тег
карантин
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А дома заболевших муниципальная стража ещё звёздами не помечает?
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Журба Валентина
Журба Валентина
А что ультраправого в "Муниципальной варте"? Они просто менты на полставки
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Журба Валентина, То есть аваковских нациков ещё и на зарплату посадили. Прэлэстно.
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Кияни Жизнь столицы

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