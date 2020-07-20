В Киеве ослабляют карантин: когда заработают детские санатории

Киев с 21 июля в рамках ослабления карантина возобновит работу шести муниципальных санаторных заведений для детей.

Об этом написал мэр столицы Украины Виталий Кличко на своей странице в Facebook. Он показал видео из одного санатория (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"С 21 июля мы возобновляем работу шести муниципальных санаторных заведений для детей. И с 27 июля столичные дети, которые в этом нуждаются, смогут начать реабилитацию и лечение. Эта неделя нужна санаториям для оформления путевок", – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы отметил, что указанные учреждения будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов, они будут заполнены только на 50%.

"На днях проверили готовность к восстановлению работы после карантина детского санатория "Орленок" в Ворзеле. Он имеет гастроэнтерологический и ортопедический профиль. Заведение частично отремонтировали, утеплили, закупили спортивный инвентарь, медицинское оборудование и мебель", – добавил он.

Также Кличко написал, что в этом году планируется открытие еще двух отделений для реабилитации детей с кардиоревматологическими заболеваниями – в санатории "Лесная поляна" – и эндокринологическими заболеваниями – в санатории "Елочка".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 20 июля зафиксировали 6961 подтвержденный случай COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 77 жителей столицы.