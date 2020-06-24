В Киеве ослабили карантин: по каким правилам будут работать кафе, рестораны и гостиницы
Киевская городская государственная администрация опубликовала правила работы кафе и ресторанов в помещениях гостиниц, бассейнов, а также проведения массовых мероприятий, что было разрешено в столице в рамках ослабления карантина.
Как написала пресс-служба КГГА на своем сайте, указанные учреждения должны соблюдать ряд требований, утвержденных в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации №58.
Правила работы заведений питания:
Заведения питания должны обеспечить маркировку для соблюдения дистанции в очередях, расстояние между столами не менее 1,5 м.
Разрешается размещение не более четырех клиентов за столом, а также отделение части стола перегородкой, что исключает контакт между гостями.
Меню должно быть находиться для бесконтактного ознакомления у входа, местах принятия заказа или на столах – из материала, который позволяет обработку дезинфицирующим средством. Также оно может быть одноразовым, бумажным.
В заведениях общественного питания, осуществляющих обслуживание в помещении, запрещен вход клиентов без сопровождения работника.
Не разрешается проведение банкетов, других мероприятий, в которых участвуют более 10 человек.
Запрещенна работа детских комнат, зон самообслуживания, а также приготовление пищи на открытых кухнях, если они не отгорожены от посетителей перегородкой.
В заведениях быстрого питания блюда, напитки, подносы и столовые приборы должны выдаваться по просьбе посетителя.
Правила проведения массовых мероприятий:
Проведение культурных массовых мероприятий разрешено, но без фан-зон и при условии присутствия не более одного человека на 5 кв. м в помещении или на огражденной территории.
Проверку билетов рекомендуется осуществлять бесконтактным способом, а для избежания очередей – увеличить количество пунктов входного контроля.
Посетители должны все время находиться в масках или респираторах.
Расстояние между местами для сидения должно быть не менее 1,5 м.
В залах со стационарными местами для сидения гостей должны размещать со свободным местом рядом, спереди и сзади.
Правила работы бассейнов:
Функционирование бассейнов разрешается для индивидуального посещения.
Также их могут посещать воспитанники спортивных школ, центров олимпийской подготовки, ученики-студенты учреждений специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения учебно-тренировочных групп второго года обучения и старше (с соблюдением противоэпидемических ограничений).
Правила работы гостиниц и других средств размещения:
Заведения должны обеспечить возможность онлайн-регистрации для избежания очередей на рецепции, а еще – принять меры для избежания скопления посетителей в холлах, вестибюлях, лифтах (не более одного человека на 5 кв. м).
Во время пребывания в номере или комнате посетители должны соблюдать масочный режим.
Организовать питание рекомендовано по системе заказов с помощью доставки в номера или в ресторанах при условии соблюдения расстояния 1,5 м между столиками и размещения за ними не более четырех человек.
Пляжное оборудование, если оно есть на территории заведения, должно учитывать принцип социального дистанцирования.
В случае выявления лица с симптомами острого респираторного заболевания его должны изолировать в номере до получения консультации медика.
В то же время в столице продолжили действовать некоторые другие ограничения.
В Киеве запрещено:
Находиться в общественных зданиях и сооружениях, в общественном транспорте без одетых масок или респираторов.
Находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность.
Самовольно оставлять места самоизоляции и обсервации.
Проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 кв.м.
Пересекать государственную границу иностранцам и лицам без гражданства без полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.
Посещать учебные заведения в группах более 10 человек (кроме ВНО и экзаменов).
Деятельность учреждений детского оздоровления и отдыха.
Перевозить пассажиров на транспорте в количестве мест большем, чем количество мест для сидения.
Как сообщал OBOZREVATEL, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в городе в рамках ослабление карантина позволят работу целого ряда общественных заведений. По его словам, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то город будет вынужден вернуться к жестким ограничениям.