В Киеве ослабили карантин: по каким правилам будут работать кафе, рестораны и гостиницы

Киевская городская государственная администрация опубликовала правила работы кафе и ресторанов в помещениях гостиниц, бассейнов, а также проведения массовых мероприятий, что было разрешено в столице в рамках ослабления карантина.

Как написала пресс-служба КГГА на своем сайте, указанные учреждения должны соблюдать ряд требований, утвержденных в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации №58.

Правила работы заведений питания:

Заведения питания должны обеспечить маркировку для соблюдения дистанции в очередях, расстояние между столами не менее 1,5 м.

Разрешается размещение не более четырех клиентов за столом, а также отделение части стола перегородкой, что исключает контакт между гостями.

Меню должно быть находиться для бесконтактного ознакомления у входа, местах принятия заказа или на столах – из материала, который позволяет обработку дезинфицирующим средством. Также оно может быть одноразовым, бумажным.

В заведениях общественного питания, осуществляющих обслуживание в помещении, запрещен вход клиентов без сопровождения работника.

Не разрешается проведение банкетов, других мероприятий, в которых участвуют более 10 человек.

Запрещенна работа детских комнат, зон самообслуживания, а также приготовление пищи на открытых кухнях, если они не отгорожены от посетителей перегородкой.

В заведениях быстрого питания блюда, напитки, подносы и столовые приборы должны выдаваться по просьбе посетителя.

Правила проведения массовых мероприятий:

Проведение культурных массовых мероприятий разрешено, но без фан-зон и при условии присутствия не более одного человека на 5 кв. м в помещении или на огражденной территории.

Проверку билетов рекомендуется осуществлять бесконтактным способом, а для избежания очередей – увеличить количество пунктов входного контроля.

Посетители должны все время находиться в масках или респираторах.

Расстояние между местами для сидения должно быть не менее 1,5 м.

В залах со стационарными местами для сидения гостей должны размещать со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Правила работы бассейнов:

Функционирование бассейнов разрешается для индивидуального посещения.

Также их могут посещать воспитанники спортивных школ, центров олимпийской подготовки, ученики-студенты учреждений специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения учебно-тренировочных групп второго года обучения и старше (с соблюдением противоэпидемических ограничений).

Правила работы гостиниц и других средств размещения:

Заведения должны обеспечить возможность онлайн-регистрации для избежания очередей на рецепции, а еще – принять меры для избежания скопления посетителей в холлах, вестибюлях, лифтах (не более одного человека на 5 кв. м).

Во время пребывания в номере или комнате посетители должны соблюдать масочный режим.

Организовать питание рекомендовано по системе заказов с помощью доставки в номера или в ресторанах при условии соблюдения расстояния 1,5 м между столиками и размещения за ними не более четырех человек.

Пляжное оборудование, если оно есть на территории заведения, должно учитывать принцип социального дистанцирования.

В случае выявления лица с симптомами острого респираторного заболевания его должны изолировать в номере до получения консультации медика.

В то же время в столице продолжили действовать некоторые другие ограничения.

В Киеве запрещено:

Находиться в общественных зданиях и сооружениях, в общественном транспорте без одетых масок или респираторов.

Находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность.

Самовольно оставлять места самоизоляции и обсервации.

Проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 кв.м.

Пересекать государственную границу иностранцам и лицам без гражданства без полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.

Посещать учебные заведения в группах более 10 человек (кроме ВНО и экзаменов).

Деятельность учреждений детского оздоровления и отдыха.

Перевозить пассажиров на транспорте в количестве мест большем, чем количество мест для сидения.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в городе в рамках ослабление карантина позволят работу целого ряда общественных заведений. По его словам, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то город будет вынужден вернуться к жестким ограничениям.