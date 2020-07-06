В Киеве ослабили карантин: кинотеатры и рестораны заработали на полную

Яра Дорош Жизнь столицы 12:15, 6.07.2020 Обновлено: 12:28, 6.07.2020

В Киеве с 6 июля ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам разрешили работать после 22 часов в пределах ослабление карантина.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. По его словам, они должны будут все равно соблюдать санитарные нормы и регламенты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам работать после 22 часов", – подчеркнул Кличко, а на своей странице в Telegram уточнил, что речь идет еще и о театрах.

В то же время мэр Киева отметил, что работа развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий и в дальнейшем возможны только до 22 часов.

Пост Кличко
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