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18 марта • обновлено в 17:36
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В Киеве оштрафуют или уволят водителей, которые будут пускать в транспорт более 10 пассажиров

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КП "Киевпастранс" лишит премий премий или даже уволит водителей, которые, несмотря на запреты из-за распространения коронавируса, будут пускать в столичный общественный транспорт более 10 человек, а еще людей без масок.

Об этом заявил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко во время брифинга 18 марта. По его словам, ситуацию должны контролировать сами же водители, кондукторы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца станицы).

Левченко добавил, что "Киевпастранс" также обратился за помощью в этом в Нацполицию. Дело в том, что, несмотря на запреты и просьбы, люди 18 марта люди продолжили активно пользоваться общественным транспортом.

"Мы стараемся как-то предупреждать, что уже есть 10 человек в подвижном составе, поэтому просим дождаться другого..." – отметил он.

В Киеве оштрафуют или уволят водителей, которые будут пускать в транспорт более 10 пассажиров

В Киеве оштрафуют или уволят водителей, которые будут пускать в транспорт более 10 пассажиров

"Да, мы будем наказывать водителей. Уже есть приказ от предприятия. Это будет дисциплинарная ответственность... Это от лишение премии вплоть до увольнения", – подчеркнул Левченко.

Он добавил, что уже имеет несколько фамилий водителей, которые не проследили за количеством людей в транспорте, поэтому будет решаться вопрос о их наказании. Также, по словам Левченко, вечером 18 марта перевозки будут осуществляться с участием правоохранителей.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Tykhoplav Mykyta
Tykhoplav Mykyta
Кухарки в управлении это страшно!
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