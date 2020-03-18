КП "Киевпастранс" лишит премий премий или даже уволит водителей, которые, несмотря на запреты из-за распространения коронавируса, будут пускать в столичный общественный транспорт более 10 человек, а еще людей без масок.
Об этом заявил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко во время брифинга 18 марта. По его словам, ситуацию должны контролировать сами же водители, кондукторы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца станицы).
Левченко добавил, что "Киевпастранс" также обратился за помощью в этом в Нацполицию. Дело в том, что, несмотря на запреты и просьбы, люди 18 марта люди продолжили активно пользоваться общественным транспортом.
"Мы стараемся как-то предупреждать, что уже есть 10 человек в подвижном составе, поэтому просим дождаться другого..." – отметил он.
В Киеве оштрафуют или уволят водителей, которые будут пускать в транспорт более 10 пассажиров
"Да, мы будем наказывать водителей. Уже есть приказ от предприятия. Это будет дисциплинарная ответственность... Это от лишение премии вплоть до увольнения", – подчеркнул Левченко.
Он добавил, что уже имеет несколько фамилий водителей, которые не проследили за количеством людей в транспорте, поэтому будет решаться вопрос о их наказании. Также, по словам Левченко, вечером 18 марта перевозки будут осуществляться с участием правоохранителей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения COVID-2019 в мире.
Позже в Украине 12 марта официально подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
В Радомышле Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из Польши.
А 16 марта появилась информация о том, что еще у двух украинцев в Черновицкой области диагностировали заражение новым коронавирусом COVID-19.
В тот же день в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Украине 17 марта количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 14 человек, двое из них – умерли.
Киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров с 23:00 17 марта.
18 марта, на шестой день карантина в Киеве, который предусматривает прекращение работы метрополитена и ограничение на передвижение в другом виде общественного транспорта, киевляне продолжали игнорировать запрет.
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