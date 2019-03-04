В Киеве окончательно закроют Шулявский мост: названа дата

В Киеве с 16 марта окончательно перекроют движение на Шулявском мосту. Объезд транспорта будет организован по соседним улицам.

Начало демонтажа начнется уже с 17 марта, сообщили в пресс-службе КГГА. К концу 2019-го планируют завершить строительство моста длиной в 158 метров.

"Будут построены велосипедные дорожки, лево- и правоповоротные съезды, благоустройство и озеленение", – уточнил на своей странице в Facebook секретарь столичного горсовета Владимир Прокопив.

Схема движения Facebook Владимир Прокопив

Кроме личного транспорта, объезжать место реконструкции придется и общественному.

В эфире ObozTV инженер, эксперт по вопросам транспорта Виктор Петрук объяснил, чем грозит закрытие моста.

Как писал OBOZREVATEL, ранее предупреждали, что Шулявский мост начнут демонтировать не раньше середины марта.

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