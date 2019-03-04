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/Жизнь столицы

В Киеве окончательно закроют Шулявский мост: названа дата

10.6тЧитать материал на украинском

В Киеве с 16 марта окончательно перекроют движение на Шулявском мосту. Объезд транспорта будет организован по соседним улицам.

Начало демонтажа начнется уже с 17 марта, сообщили в пресс-службе КГГА. К концу 2019-го планируют завершить строительство моста длиной в 158 метров.

"Будут построены велосипедные дорожки, лево- и правоповоротные съезды, благоустройство и озеленение", – уточнил на своей странице в Facebook секретарь столичного горсовета Владимир Прокопив.

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Схема движения

Схема движения

Facebook Владимир Прокопив

Кроме личного транспорта, объезжать место реконструкции придется и общественному.

В эфире ObozTV инженер, эксперт по вопросам транспорта Виктор Петрук объяснил, чем грозит закрытие моста.

Как писал OBOZREVATEL, ранее предупреждали, что Шулявский мост начнут демонтировать не раньше середины марта.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
http://prntscr.com/mtfk4y Это только у меня?
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Юг Руси
Юг Руси
Снова проходил мимо, http://prntscr.com/mtg5n0 Ты про палец вверх?
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Юг Руси
Юг Руси
Снова проходил мимо, не понял, что там не так?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Давно пора бы посносить все мосты через Днепр в рамках декоммунизации. А через речку переправляться на плотах. И скоростная переправа - на козацких чайках.
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3
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Приходько Егор
Приходько Егор
за 25 лет украина не смогла отремонтировать мост в столице, за 4 года Россия построила самый длинный в Европе мост в Крым. почувствуй разницу.
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