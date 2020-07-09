В Киеве ограничили движение транспорта из-за прорыва трубы

В Киеве на пересечении улиц Соломенская и Митрополита Василия Липковского 9 июля был поврежден трубопровод.

Об этом написала пресс-служба "Киевводоканала" на своей странице в Facebook. Из-за ЧП водоснабжение прекратилось по адресам улица Липкивского, 39, 45.

Отмечается, что для ликвидации аварии необходима замена участка трубопровода, который проходит под проезжей частью. Поэтому движение транспорта по улице было ограничено. На время проведения работ частично изменили маршрут троллейбуса №3 (будет курсировать от Воздухофлотского проспекта до площади Льва Толстого).

Специалисты уже приступили к ликвидации аварии. Они планируют завершить работы до конца суток.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Шулявском путепроводе с 9 июля частично ограничили движение транспорта.