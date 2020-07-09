В Киеве ограничили движение по Шулявскому мосту: названа причина и сроки

В Киеве ограничили движение по Шулявскому мосту. Суспільне

В Киеве на Шулявском путепроводе с 9 июля частично ограничили движение транспорта.

Об этом написала пресс-служба Киевской городской государственной администрации на своем сайте со ссылкой на КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева". Причиной стала подготовка к укладке верхних слоев подходов и сопряжению асфальтобетонного покрытия подходов с основным проездом моста.

Начало проведения работ – 9 июля, а выполнять их будут около 8-10 дней.

"В коммунальном предприятии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 28 декабря 2019 года после реконструкции открыли движение по новому Шулявскому мосту.