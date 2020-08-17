В Киеве ограничили движение грузовиков: названа причина

В Киеве в понедельник, 17 августа, ограничили движение для большегрузного автотранспорта.

Причиной стала жара. Об этом написала пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Telegram.

"Сегодня, 17 августа, ограничен въезд большегрузного автотранспорта, весом свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение осуществляется на всех подъездах к столице, а об изменениях будет сообщено дополнительно.

Пост полиции Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в результате ДТП автомобиль Mazda вылетел с дороги и заехал в кафе. Пострадали два человека.

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